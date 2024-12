SEGA réfléchit aussi à une formule abonnement SEGA réfléchit aussi à une formule abonnement

En s'entretenant avec la BBC, le PDG de SEGA (Shuji Utsumi) a fait savoir que l'heure était à l'attaque pour un éditeur qui possède « une formidable branche RPG, d'excellentes franchises et des marques connues à travers le monde ». Et on ne peut effectivement pas dire le contraire car même si rien n'empêche un couac de temps à autres, entre la forme maintenue de Like a Dragon, plusieurs bons succès pour le hérisson bleu ces derniers temps (sauf Sonic Superstars), un Atlus qui brise sans cesse ses propres records et une percée de plus en plus notable sur PC, on peut dire que SEGA fait effectivement partie de ceux qui comptent dans le milieu, mais Utsumi entend quoi par « passer à l'attaque » ?



Hé bien sachez que l'homme annonce réfléchir actuellement à mettre en place une forme à abonnement (un de plus) et même si rien n'est encore signé, l'éditeur est en tout cas très intéressé par le potentiel. Une annonce qui peut néanmoins étonner à une époque où plusieurs ont fait savoir que ce genre de service semblait avoir atteint un plafond de verre même chez les plus gros (Game Pass, PS Plus, NSO…) et même si SEGA a un énorme back-catalogue jusqu'à l'ère 2D pour agrémenter son offre, on peut quand même se demander s'il y aurait un vrai intérêt commercial pour eux à jouer la carte du « Day One ».