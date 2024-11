Game Awards 2024 : la liste des nominés

Comme chaque année, décembre sera marqué par les Game Awards et en attendant de savoir quels « World Premieres » nous seront livrés sur un plateau par Geoff Keighley, l'heure est venue d'analyser les nominés de cette année avec on rappelle une prise en compte légèrement décalée, allant en gros de novembre 2023 à octobre 2024. Donc pas depar exemple.Pour êtes invités à voterpour les listes suivantes, en vous épargnant quelques catégories très secondaires comme les coach eSport.- Astro Bot- Balatro- Black Myth Wukong- Elden Ring : Shadow of the Erdtree- Final Fantasy VII Rebirth- Metaphor ReFantazio- Astro Bot- Black Myth Wukong- Elden Ring : Shadow of the Erdtree- Metaphor ReFantazio- Neva- Final Fantasy VII Rebirth- Like a Dragon : Infinite Wealth- Metaphor ReFantazio- Senua's Saga Hellblade II- Silent Hill 2- Astro Bot- Final Fantasy VII Rebirth- Metaphor ReFantazio- Silent Hill 2- Stellar Blade- Astro Bot- Call of Duty : Black Ops 6- Final Fantasy VII Rebirth- Senua's Saga : Hellblade 2- Silent Hill 2- Call of Duty : Black Ops 6- Diablo IV- Dragon Age : The Veilguard- Prince of Persia : The Lost Crown- Star Wars Outlaws- Closer the Distance- Indika- Neva- Life is Strange : Double Exposure- Senua's Saga : Hellblade II- Tales of Kenzera : Zau- Destiny 2- Diablo IV- Final Fantasy XIV- Fortnite- Helldivers II- Animal Well- Balatro- Lorelei and the Laser Eyes- Neva- UFO 50- Animal Well- Balatro- Manor Lords- Pacific Drive- The Plucky Squire- AFK Journey- Balatro- Pokémon TCG Pocket- Wuthering Waves- Zenless Zone Zero- Arizona Sunshine Remake- Asgard's Wrath 2- Batman Arkham Shadow- Metal Hellsinger VR- Metro Awakening- Black Myth Wukong- Call of Duty : Black Ops 6- Helldivers II- Stellar Blade- Warhammer 40.000 : Space Marine II- Astro Bot- Prince of Persia : The Lost Crown- Silent Hill 2- Star Wars Outlaws- The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom- Dragon's Dogma 2- Elden Ring : Shadow of the Erdtree- Final Fantasy VII Rebirth- Like a Dragon : Infinite Wealth- Metaphor ReFantazio- Dragon Ball : Sparking Zero- Granblue Fantasy Versus : Rising- Marvel VS Fighting Collection- Multiversus- Tekken 8- Astro Bot- Princess Peach Showtime- Super Mario Party Jamboree- The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom- The Plucky Squire- Age of Mythology : Retold- Frostpunk 2- Kunitsu-Gami : Path of the Goddess- Manor Lords- Unicorn Overlord- F1 24- EA Sports FC 25- NBA 2K25- Top Spin 2K25- WWE 2K24- Call of Duty : Black Ops 6- Helldivers II- Super Mario Party Jamboree- Tekken 8- Warhammer 40.000 : Space Marine II- Arcane- Fallout- Knuckles- Like a Dragon : Yakuza- Tomb Raider : The Legend of Lara Croft- Death Stranding 2- Ghost of Yotei- Grand Theft Auto VI- Metroid Prime 4- Monster Hunter Wilds