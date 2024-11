N.Yoshida : la Xbox Series sera concernée autant que possible par la politique multi-supports N.Yoshida : la Xbox Series sera concernée autant que possible par la politique multi-supports

Réalisateur qu'on ne présente plus, Naoki Yoshida ne tourne plus autour du pot et rebondit sur les propos du PDG de Square Enix (visant désormais le multi-supports) en indiquant que la Xbox Series devra autant que possible faire partie de l'équation, soit dès le lancement quand les choses ont été pris en charge en amont (ce sera le cas de Fantasian Neo Dimension et Dragon Quest III HD-2D en cette fin d'année), soit avec du retard s'il faut mais si possible moins qu'à l'accoutumée.



L'homme ajoute que parce qu'il n'est jamais trop tard, cette nouvelle politique ne concernera pas que l'avenir mais également le back-catalogue, notamment Final Fantasy XVI de nouveau évoqué (mais toujours pas d'annonce officielle), et le mois dernier la gamme Final Fantasy Pixel Remaster.



Autant dire qu'avec tout cela, personne ne sera étonné de voir (un jour) Final Fantasy XVII directement un peu partout dès la sortie, mais l'inconnu demeure autour du dernier chapitre de la saga Final Fantasy VII, la Xbox Series n'ayant toujours pas eu le Remake, tandis que le PC attend encore Rebirth.



Mais en vérité, l'heure ne serait-elle pas surtout venue pour une version Xbox du grand Forspoken ? Hein ?