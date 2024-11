Dragon Age Veilguard n'aura aucun DLC ou extension (+ premier bilan Steam, peu glorieux) Dragon Age Veilguard n'aura aucun DLC ou extension (+ premier bilan Steam, peu glorieux)

Les temps changent et celui qui fut l'un des précurseurs des DLC/Pass sur ses RPG continue aujourd'hui de faire preuve d'une surprenante générosité dans sa politique de jeux « one shot ». Car sachez-le, Bioware venant de le confirmer, Dragon Age : The Veilguard n'a absolument aucun DLC ni extension prévus, le développeur précisant du coup que l'attention de l'intégralité des développeurs est désormais portée sur le futur Mass Effect.



Le dernier jeu du genre a avoir bénéficié de multiples DLC était Dragon Age : Inquisition il y a 10 ans. Depuis, de Mass Effect Andromeda aux Star Wars Jedi de Respawn, chaque jeu bénéficie donc de l'intégralité de son scénario dès la sortie. Et c'est beau.



Pour autant, tout n'est pas rose(/violet) pour ce nouveau chapitre : contrairement aux prévisions de votre serviteur qui a le droit de se tromper, le week-end ne semble pas si porteur sur Steam où le pic d'audience n'est qu'à 77.500 environ. Un record certes pour un jeu solo chez EA, mais très très loin des gros patrons du RPG occidental, que ce soit Cyberpunk 2077 (plus d'1 million), Baldur's Gate III (875.000), Fallout 4 (470.000) et même Starfield (330.000) qui était pourtant dans le Game Pass à la porte d'à-côté.