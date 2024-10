Guerilla préfère ne pas prolonger les espoirs en déclarant en avoir terminé avec Killzone Guerilla préfère ne pas prolonger les espoirs en déclarant en avoir terminé avec Killzone

Pour les trois du fond qui avaient encore un espoir, le directeur artistique de Guerilla (Roy Postma) préfère ne pas tourner autour du pot en déclarant ouvertement auprès du Washington Post que son studio en avait terminé avec Killzone, et qu'à ce sujet, le choix de se tourner ensuite vers Horizon était lié au fait de vouloir une DA drastiquement différente pour bien marquer la nouvelle étape dans la carrière de Guerilla. Avec réussite d'ailleurs.



Guerilla bosse aujourd'hui sur un troisième épisode mais également une expérience online, en plus de la collaboration pour LEGO Horizon Adventure (24 novembre). Pour ce dernier, c'est ironiquement pour Postma une sorte de retour aux sources pour le studio qui avait débuté sa carrière avec des jeux tout public (Tiny Toon Adventures sur Game Boy, et ouais).



La grande inconnue de la franchise restera en revanche pour l'heure l'adaptation en série TV, mise au placard temporairement ou définitivement (là est la question) suite au divorce entre Netflix et le showrunner Steve Blackman.