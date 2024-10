[RUMEUR] Microsoft compterait cesser la vente de Xbox Series en Arabie Saoudite [RUMEUR] Microsoft compterait cesser la vente de Xbox Series en Arabie Saoudite

La rumeur couvrait depuis plusieurs mois, relayée ici-même par votre serviteur, et tout porte à croire que les choses sont désormais actées, du moins selon le très renseigné journaliste local Mohammed Albsimi : Xbox aurait contacté plusieurs revendeurs en Arabie Saoudite pour annoncer son départ du marché local, signifiant l'arrête des ventes de Xbox Series sur ce territoire. Certains produits de la marque restent disposés à faire part de leurs présences en magasin, comme les manettes (compatibles PC) et les codes Game Pass.



Le constructeur a refusé de répondre aux questions du journaliste, ce qui pour ce dernier est une forme d'aveu (si une telle info était fausse, Xbox aurait tout intérêt à la démentir de suite) et reste à voir si ce retrait aura également lieu dans d'autres pays du Moyen Orient comme l'affirmait cet été Tom Warren.