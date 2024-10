Black Myth Wukong a demandé un budget équivalent à environ 43 millions de dollars

Un peu commedans le monde du cinéma,vient relancer le débat sur la gestion des budgets en occident pouvant atteindre des sommes folles pour des résultats bien peu mémorables. Le truc qui pousse à se demander souvent « Où va vraiment l'argent ? ».Et alors que les sources divergent sur le nombre de centaines de millions de dollars octroyé au développement de(dont on ne saura jamais la totale vérité, si ce n'est que ça a coûté cher), le directeur financier de Game Science vient de déclarer quea coûté un peu plus de 300 millions de yuans, soit environ 43 millions de dollars.Limite le budget d'un AA en occident, alors qu'on parle d'un titre non sans défaut mais avec une bonne gueule qui a surtout tapé plus de 20 millions de ventes. Après même au-delà d'une plausible meilleure organisation, n'oublions pas que les charges notamment salariales ne sont pas les mêmes en Chine, mais demandons nous à quoi pourra ressembler l'avenir avec une drastique augmentation en puissance de ce marché (avec d'autres comme la Corée du Sud).