Censé sortir en 2025, Death Stranding 2 n'en est qu'à ''30 à 40%'' de son développement [UP]

Hideo Kojima a annoncé durant son gros panel TGS quesortirait bien en 2025, et même que la date a déjà été décidée en interne, mais que des « circonstances imprévues » l'empêchent de l'annoncer de suite. On se demande bien la nature de ces circonstances, et peut-être que le mec préfère éviter que le hasard place son jeu le même jour qu'un certain, ce qui ne serait pas une franche bonne idée.Ce qui surprend en revanche, c'est d'apprendre aujourd'hui de la même bouche que l'état de développement detourne entre « 30 et 40 % », ce qui pour ce type de AAA laisse généralement entendre un peu plus qu'une simple année supplémentaire de chantier comprenant la phase de polish.Nous verrons bien, en se préparant déjà psychologiquement pour un « 2026 » à la fin de la prochaine bande-annonce, et en attendant, vous pouvez retrouver ci-dessous les différentes scénettes du TGS, cette fois avec le doublage US.Il y avait bien un problème de traduction de la part d'IGN, relayé par un certain nombre dont votre serviteur. Les 30 à 40% concernent bien l'avancée du doublage et non le jeu lui-même. Mea Culpa.