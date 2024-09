Ghost of Tsushima, c'est 13 millions de ventes

Dans la foulée de l'annonce hier de, le New York Times, qui avait préparé un article en amont sur le sujet, a pu recueillir queavait dépassé les 13 millions de ventes, un joli up depuis les dernières déclarations de Sony il y a 2 ans (9,7 millions) bien aidé par les promotions et l'apport entre temps d'une version PC.sortira l'année prochaine, accompagnantparmi les exclusivités majeures de la PlayStation 5 en 2025, et nous balancera 300 ans après les événements du premier épisode (1603) pour découvrir le destin de Atsu sur l'île volcanique connu aujourd'hui sous le nom de Hokkaido.