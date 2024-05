Embracer revend le studio Shiver à Nintendo Embracer revend le studio Shiver à Nintendo

Stupeur : Nintendo rachète un studio. Mais comme d'habitude avec la firme, on est loin des grandes paillettes mais plutôt dans la stratégie méticuleuse (et personne ne leur reprochera vu leurs résultats fiscaux sans licencier personne), et c'est donc officiellement que Big N vient d'annoncer avoir récupéré la totalité des parts de Shiver Entertainment… qui pour l'anecdote appartenait jusqu'à présent à Embracer.



Pourquoi eux ? Tout simplement parce que Shiver Entertainment est spécialisé dans les portages de jeux tiers sur Switch, notamment Hogwarts Legacy et Mortal Kombat 1, et Nintendo a jugé bon de s'offrir ce genre de filiale pour sa prochaine génération pour continuer de faciliter l'arrivée d'autres jeux que les siens, mais cette fois en récupérant un peu plus que les royalties.



Il s'agit de la troisième acquisition de Nintendo en 17 ans (!) après Monolith Software en 2007 et Next Level Games en 2021.