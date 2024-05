Sony : un avenir ''Au-Delà des Frontières'' va commencer à se dessiner le 23 et 30 mai Sony : un avenir ''Au-Delà des Frontières'' va commencer à se dessiner le 23 et 30 mai

On attend tous un State of Play ou PS Showcase d'ici la fin du mois, mais c'est en apparence toute autre chose qui vient d'être annoncé, et en deux temps svp.



En premier lieu, le PDG de Sony donne rendez-vous le 23 mai pour une présentation de sa nouvelle stratégie d'entreprise sous le nom « Au-Delà des Frontières », avec 90 minutes dédiées aux investisseurs en prenant bien en compte que cela concerne « l'ensemble » de Sony (et pas seulement l'univers JV).



Mais selon Daniel Ahmad, une présentation purement dans le cadre PlayStation sera également proposée le 30 mai.