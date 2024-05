Sony Interactive Entertainment a malgré tout signé le plus gros CA de toute son histoire Sony Interactive Entertainment a malgré tout signé le plus gros CA de toute son histoire

Un dernier point sur le bilan financier de Sony pour parler pognon avec un CA record pour Sony Interactive Entertainement pour l'année fiscale s'étant achevée le 31 mars dernier : l'équivalent de 25 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel d'1,7 milliard dans les poches de la société. Merci le software de manière globale, tout ce qui touche aux micro-transactions, aux royalties et même le taux de change, quand l'entreprise dénote deux points noirs : moins de ventes first-party (moins de jeux faut dire aussi…) et des pertes sur le hardware liées aux nombreuses promotions.



Un dernier point assez ironique quand on sait que les promotions n'ont été là que pour compenser la chute des ventes hardware, alors que Sony souhaitait de base l'année de tous les records dans l'histoire de la marque (objectif de 25 millions de PS5 vendues) pour s'apercevoir au bout de quelques mois que l'explosion d'audience n'était liée qu'à la fin des ruptures de stocks (objectif rabaissé à 21 millions) pour finalement terminer à 20,8 millions. Cela reste la 4e meilleure année pour une console PlayStation.



Pour l'année fiscale en cours, SIE prévoit une légère baisse du CA (liée au recul du hardware) mais une toute aussi légère hausse sur le bénéfice opérationnel, avant tout grâce aux tiers : la boîte reconnaît publiquement que son CA first-party sera en recul dans les prochains mois, pour des raisons qu'il est inutile de spécifier.