Matt Piscatella : la croissance des services à abonnement est désormais quasiment à l'arrêt

Comme en écho avec la situation globale qui entoure Xbox et la mise à mal du Game Pass dont le manque de croissance a chamboulé les plans de la marque, Matt Piscatella ne peut dans son dernier rapport même pas pointé du doigt le représentant des GAFAM comme le seul coupable de cette situation tant le coup de frein semble s'être globalisé.



Via les données Circana/NPD, donc concernant certes avant tout les USA (rien de plus que le premier marché mondial standard), il était déjà fait état en juin 2023 d'un énorme ralentissement de la croissance sur tout ce qui touche les modèles à abonnement sur consoles (Game Pass, PlayStation Plus, Nintendo Switch Online, EA Play, GTA+…) avec seulement 2 % d'augmentation par rapport à 2022.



Et cette fois, sachez que c'est encore pire que prévu : alors que le parc de consoles actuelles ne fait qu'augmenter et que les offres se font pourtant de plus en plus intéressantes, Circana rapporte une croissance de 1 % seulement sur 11 mois. Nous sommes donc limite à l'arrêt avec autant de nouveaux arrivants que de départs, ces derniers étant aussi bien due à une hausse constante des prix des services à abonnement qu'à un changement dans la façon de jouer.



On peut en effet coupler ces données avec celles rapportées par Newzoo via Kotaku le mois dernier pour comprendre la situation. D'un côté, les « vieux joueurs » préfèrent retourner au principe d'un jeu à la fois (déjà par manque de temps), pendant que la nouvelle génération ne trouve pas grand intérêt au catalogue de service à abonnement et pour cause : en 2023, 80 % du temps de jeu mondial était capté par seulement une soixantaine de jeux, et une très grande partie sont soit des F2P, ne réclamant aucun abo online même sur consoles, soit des titres indisponibles dans ce type de service (GTA, Roblox, Fortnite, Valorant, Fall Guys, Counter Strike, League of Legends, Apex Legends, etc).



Bien entendu, il reste des exceptions comme Minecraft et surtout Call of Duty, une des rares licences encore capables de donner un nouvel éclat à l'intérêt du Game Pass pour le grand public, mais encore faudrait-il que la sauce prenne, et ce n'est pas pour rien que face aux risques, Xbox en est encore à réfléchir quant à son intégration ou non pour le « Day One » à chaque nouvel épisode.