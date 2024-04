Gio Corsi, l'autre ''homme à la liste'' de PlayStation, rejoint l'équipe de Nintendo US

Chez PlayStation de 2013 à 2019, Gio Corsi était connu pour être avec Adam Boyes le créateur de « la liste », une initiative avant tout pour l'image où via ce que l'on appelait encore Twitter, la communauté PS était invitée à faire part de ses vœux, ce qui a conduit à quelques éclats marketing donten tête de liste, mais également la localisation de, le remake deou encore un nouveau regard sur(et donc le remaster de Square Enix).Saint défenseur de la PlayStation Vita et bénéficiant d'un joli cahier de contacts dans l'industrie pour permettre dessus quelques portages inattendus commeet, l'homme a ensuite fait ses valises en 2019 pour voguer chez Illfonic et Iron Galaxy, avant de trouver sa nouvelle crèche : l'homme rejoint la team Nintendo US pour justement utiliser ses relations envers les « AAA tiers ».Un recrutement loin d'être innocent à l'heure où se prépare dans l'ombre l'arrivée d'une Switch 2 plus puissante, susceptible d'accueillir de nouveaux jeux tiers avec des compromis moindres qu'actuellement.