Dusk Golem : Resident Evil 9 prendrait le risque d'une formule en monde ouvert

On ne sait toujours pas quand Capcom dévoilera les contours de Resident Evil 9 dont le lancement est pressenti pour fin 2025, mais cela n'empêche pas les habituels leakers de faire parler du jeu dont l'habitué du style Dusk Golem venant nous faire une révélation au détour d'une simple déclaration concernant la façon de procéder de l'éditeur.



Dusk évoque notamment que si Devil May Cry V a obtenu rapidement un feu vert, c'est parce que Capcom souhaitait profiter au plus vite de son RE Engine porté par Resident Evil 7 et de la même façon, la mise en place de Resident Evil 2 Remake a évidemment permis l'approbation aussi sec des deux autres refontes qui ont suivi.



Et si on reparle de ça, c'est parce que le récent Dragon's Dogma 2 avait un objectif en interne, celui de faire évoluer les outils du RE Engine pour faciliter le développement de jeux en monde ouvert sous ce moteur, et ainsi accroître la production de jeux comme Monster Hunter Wilds forcément… et Resident Evil 9. Qui sera donc selon Dusk Golem un open-world.



Surprenant mais pas trop quand on se souvient de la tentative en la matière de Resident Evil Village avec son Hub central menant à divers biomes, mais reste que la formule est casse-gueule notamment pour cette franchise, et l'on espère donc que si confirmé, Capcom évitera d'avoir la folie des grandeurs pour pourquoi pas se contenter d'une progression libre dans une petite bourgade. Rien que ça sera de toute façon suffisant pour diviser la communauté.