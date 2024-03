Hellblade II fait coucou avec 4 visuels Hellblade II fait coucou avec 4 visuels

Pas de nouvelle présentation pour Hellblade II mais quatre visuels lâchés par Ninja Theory juste pour montrer le potentiel du mode photo et bien entendu la qualité aberrante de la modélisation des personnages jusqu'aux yeux, parmi les plus détaillés vus à ce jour.



Le développeur qui rappelle que le titre est toujours disponible à la précommande et en option de pré-installation sur le Game Pass avant le lancement prévu le 21 mai 2024 sur PC et Xbox Series.