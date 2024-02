The Verge : les 4 jeux Xbox bientôt portés sont... The Verge : les 4 jeux Xbox bientôt portés sont...

C'est désormais officiel : 4 jeux estampillés Xbox vont arriver sur supports PlayStation/Switch et si Phil Spencer et sa bande se sont bien cachés de spécifier lesquels (RDV pour un Nintendo Direct apparemment proche ?), The Verge coupe l'herbe sous le pied en balançant la liste quasiment sans surprise :



- Hi-Fi Rush (Tango Gameworks)

- Pentiment (Obsidian)

- Sea of Thieves (Rare)

- Grounded (Obsidian)



De quoi donner une nouvelle chance aux deux premiers cités, et encore augmenter l'audience des deux autres qui parviennent à durer avec les années, même sur Steam.