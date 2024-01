2024 : derrière les jolies paillettes, une année très sombre pour le jeu vidéo ? 2024 : derrière les jolies paillettes, une année très sombre pour le jeu vidéo ?

« Si 2023 était l'année des licenciements, 2024 sera l'année des fermetures. » C'est les mots qu'on donné plusieurs gros représentants du marché à GamesIndustry, montrant un pessimisme ambiant du secteur, et tout peut apparemment y passer : studios, (petits) éditeurs, médias, magasins… « Il y a tout simplement trop d'entreprises aujourd'hui non rentables dans le jeu vidéo… Nous envisageons jusqu'à deux ans de souffrance. »



Magnifique… Mais la cause ? Un marché qui subit des taux d'intérêt toujours trop élevés, faisant fuir les investisseurs, en plus bien sûr de la recherche constante à la rentabilité rapide, la hausse du coût des développements, des magasins de JV « sursaturés »…



Le seul espoir, plus proche du pansement que du remède, c'est la perspective d'une baisse des taux d'intérêt à venir selon quelques rumeurs, pouvant remotiver certains investisseurs, mais rien n'est à attendre avant la toute fin d'année. En attendant, les mauvaises nouvelles pourraient s'enchaîner.



Rappelons que depuis décembre, nous avons perdu Free Radical (TimeSplitters), First Contact (Firewall Ultra), New World Interactive (Insurgency Sandstorm), Mimimi Games (Shadow Tactics), Fntastic (The Day Before, oui on s'en fout), Jukai (Stray Soul) et on s'attend à de mauvaises choses pour Piranha Bytes (Risen, Elex).