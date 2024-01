[RUMEUR] SEGA : 3 autres anciennes licences préparent leurs retours selon Tom Henderson [RUMEUR] SEGA : 3 autres anciennes licences préparent leurs retours selon Tom Henderson

Le méga-projet incluant les grand retour des anciennes franchises de SEGA prend forme en interne et si officiellement, nous en connaissons 5 car annoncés durant les Game Awards, mais les sources de Tom Henderson nous révèlent qu'il y en aurait en fait 10 actuellement signés.



En reste donc 5 et Henderson nous en balance trois ci-dessous, les 2 autres maintenant leur statut de surprise même si plusieurs dépôts de marque de la part de SEGA pourrait concerner les élus (House of the Dead, Alex Kidd, After Burner, OutRun, Super Monkey Ball, Altered Beast ou Chameleon).



Les confirmés :

- Jet Set Radio

- Crazy Taxi

- Golden Axe

- Streets of Rage

- Shinobi



Les 3 autres signalés par Henderson :

- Panzer Dragoon

- Neon Genesis Evangelion

- Sakura Taisen