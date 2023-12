Cyberpunk 2077 : détails de la MAJ 2.1 Cyberpunk 2077 : détails de la MAJ 2.1

Cyberpunk 2077 accueillera comme préalablement annoncé une ultime MAJ surprise le 5 décembre, le même jour que le lancement de l'édition Ultimate, et s'il ne fallait pas espérer de miracles (non, pas de vue TPS…) nous repartons quand même avec un système de métro qui n'a rien d'innocent : il était prévu et même teasé dès le début de la communication du jeu, avant d'être abandonné dans un tiroir. Jusqu'à aujourd'hui.



19 stations à visiter pour ceux qui veulent se la jouer purement replay (le voyage rapide est toujours disponible) en plus de quelques gourmandises :



- Un accessoire pour écouter la radio dans la rue, même dehors de la voiture (le futur, vraiment).

- Quelques améliorations dans les combats de boss.

- 1 nouvelle Porsche et 5 motos de plus.

- Davantage d'occasions de faire des combats en véhicules, et ajouts de possibilités en moyo.

- Possibilité de rejouer les courses terminées.

- Nouvelles lignes de dialogues in-game.