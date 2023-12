Phil Spencer : Microsoft a toujours pour objectif d'avoir son propre store Xbox sur iOS & Android Phil Spencer : Microsoft a toujours pour objectif d'avoir son propre store Xbox sur iOS & Android

Il y a un bon moment de cela, Microsoft affirmait son intention de s'implémenter sérieusement sur mobile en exploitant la loi sur l'ouverture à la concurrence qui leur permettrait d'y ouvrir leur propre Xbox Store. Depuis rien, mais les ambitions n'ont pas été oubliées comme l'a affirmé cette semaine Phil Spencer lors de la convention CCXP, établissant que les plans restaient inchangés mais ne peut établir pour l'heure de date hormis un bien vague « Je ne pense pas que cela sera dans plusieurs années. Bien plus tôt que ça. »



Selon plusieurs rapports en fuite durant l'affaire ABK, les plans initiaux seraient un lancement courant 2024, permettant ainsi que de placer sur iOS & Android un Xbox Store à la fois pour regrouper le catalogue xCloud mais également les morceaux majeurs d'ABK, de Call of Duty Mobile à Warzone Mobile en passant par Candy Crush et autres Diablo Immortal. Bien entendu, absolument rien n'empêchera le maintien des titres précités dans l'AppStore et Google Play, juste que se fournir directement sur le Xbox Store peut revenir moins cher niveau micro-transactions en échappant aux taxes habituelles. Soit ce que réclame Epic Games depuis un moment d'ailleurs.



Phil Spencer se permet de déclarer être en discussions avec divers partenaires qui « aimeraient également avoir plus de choix », une manière de sous-entendre qu'un Xbox Store mobile ne se cantonnerait pas forcément aux jeux first-party.