Armored Core VI : un lancement énorme, bien supérieur au premier bilan de Dark Souls

Grillant la priorité à Bandai Namco qui aurait probablement été tout fier de balancer l'information dans quelques jours, les acteurs et doubleurs japonais Ryo Shimokawa (Pater) et Yasuyuki Kase (Rusty) ont révélé lors d'un Live JP queavait dépassé les 2,8 millions de ventes au niveau mondial.Si pleinement confirmé, le titre a totalement dégommé les LTD de tous les précédents épisodes de la franchise, mais fait également mieux qu'un(qui a mis 18 mois à atteindre ce chiffre). Comme quoi, un simpledans le marketing, ça fait vendre.