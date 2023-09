Vous pouvez jouer à Cyberpunk 2077 : le jeu n'aura plus de mises à jour ''majeures''

C'était logique et les mots du directeur Gabe Amatangelo viennent officialiser la chose : si vous n'avez pas encore touché àque vous souhaitiez juste attendre le bon moment, alors il est venu puisque CD Projekt déclare en avoir terminé avec ce jeu, qui n'obtiendra désormais plus le moindre rajout de contenu même gratuit ni même d'améliorations hors éventuels correctifs.La mise à jour 2.0 fut donc le grand final de la rédemption après un lancement désastreux, et l'extensionl'ultime étape d'un suivi. Le prochain grand moment de la saga sera donc le reveal de, mais c'est loin d'être pour de suite, la quasi-intégralité de CDPR étant désormais sur le premier épisode de la nouvelle trilogie