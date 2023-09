[LEAK] Microsoft prépare deux nouveaux modèles de Xbox Series (+ manette) pour l'année prochaine

On pensait avoir tout récupéré du face à face entre Microsoft et la FTC, mais une partie des documents confidentiels vient de fuiter sur la map et on peut dire qu'il resterait des choses très croustillantes : l'arrivée de nouveaux modèles de Xbox Series façon « mid-gen ».Concernant le nom de code- Nouveau modèle de Xbox Series S- Prévu pour fin août 2024- 299$- On ignore les différences, surtout que la Series S vient d'avoir sa version noire 1To (*)Concernant le nom de code- Nouveau modèle de Xbox Series X- Prévu pour octobre/novembre 2024- 499$- Pas de lecteur disque (!!)- Nouveau design (voir ci-dessous)- Wi-Fi plus rapide- Ajout d'un port USB-C- 2ToConcernant le nom de code- Nouveau modèle de manette- Prévu pour fin mai 2024- Boutons et sticks plus silencieux (wouhou)- Retour haptique- Accéléromètre- Bluetooth 2.0- Batterie (WAHOU)(*) Imaginez l'ironie si le modèle S est doté d'un lecteur disque, même s'il est plus probable que la vraie différence se situera dans un design rondelet proche du nouveau modèle X.Dans tous les cas, cela ne contredit pas les propos de Phil Spencer : les nouveaux modèles ne seraient pas des « upgrades techniques » contrairement à l'époque PS4 Pro / Xbox One X.