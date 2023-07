Non, Ubisoft ne supprimera jamais votre compte PC si vous avez déjà acheté un jeu Non, Ubisoft ne supprimera jamais votre compte PC si vous avez déjà acheté un jeu

Souhaitant calmer au plus vite les braises de colère grandissante, Ubisoft est officiellement intervenu auprès d'IGN pour clarifier la polémique du week-end dernier, donc celle venue d'un utilisateur Twitter (pardon, « X ») affirmant avoir reçu un mail du support Ubisoft qui indiquait une future suppression de son compte PC apparemment inactif depuis un moment, s'il ne se connectait pas au moins une fois dans les 30 jours à venir. Menace confirmée par le compte d'assistance de l'éditeur, évidemment précédé d'une gronde généralisée sur la possible perte de ses jeux Ubisoft achetés en dématérialisé (sur PC encore une fois).



Et donc cela n'arrivera jamais. Ubisoft a en effet indiqué clairement que s'ils étaient tenus judiciairement de fermer des comptes inactifs depuis plusieurs années, lié à une loi européenne sur l'interdiction pour une entreprise de garder des données personnelles pendant un certain temps, une clause leur permet d'esquiver cette procédure si l'utilisateur a acheté au moins un jeu sur le Store de l'éditeur.



Voilà qui met fin à la polémique, Ubisoft ajoutant que jusqu'à présent, ils n'ont jamais supprimé de comptes inactifs « depuis moins de 4 ans ».