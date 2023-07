The Last of Us - Part II : la rumeur d'une Director's Cut relancée par le compositeur The Last of Us - Part II : la rumeur d'une Director's Cut relancée par le compositeur

Nous ne sommes plus à un remaster près, et c'est le compositeur Gustavo Santaolalla qui révèle lors d'une interview avec Blender qu'une nouvelle version de The Last of Us : Part II est en préparation, et que d'ailleurs, son petit caméo (déjà dans l'original) y jouera davantage de morceaux. Les choses semblent claires, sauf si l'homme confond avec The Last of Us : Factions où rien ne l'empêcherait d'apparaître parmi les PNJ.



Mais les propos renvoient forcément aux rumeurs d'une Director's Cut déjà évoquée l'année dernière, même par Tom Henderson, et on imagine que Sony peut potentiellement garder cette version sous le coude pour la placer quelques temps avant le lancement de la Saison 2 sur HBO, prévue de base pour « fin 2024/début 2025 » mais dont le chantier a été mis à l'arrêt suite à la grève des scénaristes, aujourd'hui renforcé par la grève des acteurs à Hollywood.