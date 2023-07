UK : en pleine course contre la montre, Microsoft pourrait revendre ses droits xCloud UK : en pleine course contre la montre, Microsoft pourrait revendre ses droits xCloud

Microsoft avait déclaré avoir ajouté une « petite clause » suffisamment importante dans ses pourparlers avec le CMA afin d'obtenir l'approbation rapide du rachat d'Activision Blizzard, quand bien même il peut être validé avant le moindre mot du régulateur UK (mais ça pourra éviter un procès de plus).



Et cette clause, elle a apparemment été découverte par les sources de Bloomberg : la revente de ses droits xCloud à une société tiers (uniquement au Royaume-Uni bien sûr), qui pourrait être une boîte de télécommunication, d'informatique ou une simple société de capital-investissement.



Une manière de débouter l'argument majeur du CMA (la position dominante de Microsoft sur le marché du Cloud) bien que cela soulève de grandes questions, notamment l'investissement UK de MS sur ce secteur qui ne lui appartiendra plus. En gros, y aura t-il toujours des jeux Xbox sur le service, sera t-il toujours lié au Game Pass Ultimate, ou tout cela sera t-il gérer par la société qui devra gérer le business du contenu ?



A suivre mais pendant ce temps et comme prévu, le CMA a prolongé l'étape de la nouvelle enquête avec une date limite du 29 août pour sa décision, mais prévenant tout de même qu'elle souhaite accélérer les choses pour rendre son rapport bien avant cela.



Parallèlement, la FTC a maintenant moins de 20h dans sa tentative d'appel pour prolonger l'interdiction du rachat.