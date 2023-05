Ubisoft achève une année catastrophe Ubisoft achève une année catastrophe

Quand y a pas de jeux, y a pas de bénéfice. A moins de s'appeler Capcom ou Nintendo pour parvenir à enchaîner les long-sellers. Et Ubisoft paye le lourd prix de nombreuses restructurations et reports qui n'ont pas encore porté ses fruits : l'éditeur qui était parvenu à exploser lors de la précédente génération de consoles au point de parvenir à débouter Vivendi de son OPA vient d'enregistrer la pire année fiscale de son histoire. Tout simplement.



De avril 2022 à mars 2023, un CA en baisse de 15 % et surtout des pertes énormes à hauteur de 494,7 millions de dollars, signifiant que Ubisoft est parvenu à perdre en un an ce qu'il avait rentré dans ses caisses en 5. « Bravo... » De fait, la restructuration se poursuit dans le but d'économiser 200 millions d'euros sur les 2 prochaines années, et l'objectif de retour aux bénéfices en avril 2024 avec en ligne de mire :-



- Assassin's Creed Mirage

- Avatar : Frontiers of Pandora

- The Crew Motorfest

- Skull & Bones

- XDefiant (F2P ayant eu de très bons retours dans sa bêta)

- Une surprise encore non dévoilée

- Les versions mobiles de The Division et Rainbow Six



Pour un avenir plus global, l'éditeur misera plus que jamais sur Assassin's Creed avec près d'une dizaine de projets dans les cartons (incluant de la VR et du multi), pendant que le peuple se demande où sont passés les remakes de Splinter Cell et Prince of Persia : Les Sables du Temps. Quant à Beyond Good & Evil 2...