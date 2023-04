Media Molecule : Dreams, c'est ''déjà'' terminé Media Molecule : Dreams, c'est ''déjà'' terminé

Media Molecule annonçait avoir des plans pour faire durer Dreams « pendant une dizaine d'années ». 3 ans plus tard, le développeur PlayStation Studios raccroche les gants et déclare la fin du suivi à compter du 1er septembre 2023, signifiant l'absence de mises à jour de contenu après cela, ou même un quelconque event. Les serveurs resteront ouverts pour continuer de créer et partager avec la communauté.



Un véritable échec pour ce qui devait être le pilier de la boîte pendant longtemps, mais la réalité a rattrapé les ambitions avec sa cruelle vérité : l'outil de création était incroyablement complet, mais très difficile à prendre en main pour le grand public. L'absence d'une version PC, l'annulation du multijoueur et le silence absolu concernant la compatibilité PSVR2 ont terminé d'achever ce qui ne sera un jour qu'un lointain souvenir, pendant que Media Molecule se concentre déjà officiellement sur « son nouveau projet passionnant ».