Casques VR : un bilan peu reluisant en dehors du Quest, dont Sony qui baisse la production du PSVR2

Très réputé dans le milieu, et disposant surtout d'un paquet de sources très fiables, l'analyste Ming-Chi Kuo a fait un bilan actuel du marché de la VR, et il est tout sauf reluisant. Certes, la gamme Meta Quest a réussi l'exploit de dépasser les 20 millions d'unités écoulées au fil des années, mais cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelle phase de hype et reste à voir ce que proposera le Quest 3 d'ici la fin d'année.



Car pour pour les derniers casques sortis, voici les données qui font mal :



- Sony a réduit de 20 % ses objectifs de productions PSVR2 en 2023.

- Actuellement, les expéditions du Quest Pro ne sont que de 300.000 unités (plus de 1000€ en même temps).

- Les expéditions de Pico (plus grosse marque AR/VR en Chine) ont été en 2022 plus de 40 % inférieures aux objectifs initiaux.



Les investisseurs commencent sérieusement à s'impatienter et beaucoup ne croient plus au moindre avenir radieux pour ce secteur, même s'il reste actuellement deux derniers espoirs :



- L'arrivée de Apple sur le marché (selon les rumeurs un casque VR/AR).

- Le Project Ventura de Meta en 2024, annoncé comme le casque autonome le moins cher du marché.