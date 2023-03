IDC : 270.000 PlayStation VR 2 écoulés IDC : 270.000 PlayStation VR 2 écoulés

Selon les retours de l'institut de recherche IDC, les résultats du PlayStation VR 2 se situeraient aux alentours des 270.000 unités écoulées en l'espace de 5 semaines, ce qui est loin d'être dithyrambique mais néanmoins correct au regard de la situation : à titre de comparaison, le premier PlayStation VR avait fait 915.000 ventes en 4 mois, sachant que cette première génération bénéficiait d'un prix plus attractif, d'un lancement pour les fêtes de fin d'année et de l'apport de Resident Evil 7 (certes, le PSVR2 a Village, mais beaucoup l'ont terminé depuis longtemps).



Comme d'habitude, c'est sur la longueur qu'il faudra vérifier si Sony parvient à réussir son coup ou si l'on file vers un destin à la PS Vita, et pour l'heure, difficile d'estimer quoi que ce soit vu le silence marketing de la part de Sony dans le domaine software.