E3 2023 : Ubisoft annule sa présence

L'E3 va t-il mourir ? On va commencer sérieusement à estimer la chose, et pas seulement après avoir appris le désistement des trois principaux constructeurs (donc Sony, Microsoft et Nintendo). Car si les organisateurs du prétendu grand retour étaient fiers d'annoncer en premier communiqué la présence d'Ubisoft, voilà que l'éditeur fait marche-arrière en déclarant officiellement qu'ils préfèrent « aller dans une direction différente », plus précisément un simple Ubisoft Forward le 12 juin.



Encore un sale coup dans ce que l'on appelait à une époque « la grande messe du JV », pendant qu'ils se murmurent que l'absence en présentielle d'Ubisoft viendrait aussi du manque de jeux à présenter manette en main, tout simplement : selon les dernières rumeurs, Assassin's Creed Mirage et The Crew Motorfest ont été reportés en interne.