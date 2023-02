Nintendo se détourne officiellement de l'E3 2023 Nintendo se détourne officiellement de l'E3 2023

Sans surprise car leaké par les sources d'IGN il y a quelques semaines : Nintendo confirme que la société ne se rendra pas à l'E3 2023, l'event de Los Angeles « n'entrant pas » dans leurs actuels plans marketing, mais indique néanmoins soutenir les organisateurs. De loin.



Il devrait logiquement, et selon les mêmes sources, en être de même pour Microsoft comme pour Sony, le premier ayant néanmoins confirmé un event bien à lui pour cette période (en plus de celui pour Starfield « très bientôt »), et actuellement, on souhaite bonne chance à cette résurrection de l'E3 vu qu'un seul éditeur a confirmé sa présence (Ubisoft).