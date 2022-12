Activision x Xbox : un deal surprise avec Nintendo signé, et le plein soutien du syndicat CWA Activision x Xbox : un deal surprise avec Nintendo signé, et le plein soutien du syndicat CWA

Comme nous l'avons évoqué hier, une brèche est en train de se former chez le régulateur US (FTC) où un vote interne n'irait finalement pas dans le sens de sa présidente Lina Khan, l'obligeant à mettre de coté son envie de porter le refus du rachat d'Activision Blizzard devant les tribunaux pour se tourner vers un accord avec Microsoft.



Et c'est justement à la veille d'une réunion entre Microsoft et la FTC que le constructeur se frotter les mains en déroulant l'artillerie lourde, annonçant non seulement l'assurance que Call of Duty continuera désormais de perdurer sur Steam, mais aussi qu'un accord sorti de nulle part à été fait avec Nintendo pour leur offrir le retour de cette franchise pendant au moins 10 ans. Les chantiers débuteront seulement une fois l'acquisition validée, ce qui permet d'estimer la possibilité de voir l'épisode de fin 2024… sur Switch 2 ?



Un nouvel allié dans la balance, qui n'avait peut-être rien demandé mais qui n'allait pas refuser une si belle offre, en ajoutant en timing décidément parfait que le CWA (plus gros syndicat du jeu vidéo) vient de lâcher par l'intermédiaire du journal The Hill un édito percutant pour appeler la FTC à valider le rachat pour soutenir la cause des travailleurs. On se souvient en effet des sales affaires (harcèlement & co) chez Activision, là où CWA a l'assurance que Microsoft y mettra définitivement fin après son accord signé en juin 2022, preuve encore récemment (décidément, quel timing encore une fois) : ce même CWA a récemment eu droit d'avoir sa branche chez Zenimax/Bethesda.



On laisse le mot de fin à Brad Smith, vice-président de Microsoft :



« Notre rachat apportera Call of Duty à plus de joueurs et plus de plates-formes que jamais auparavant. C'est un accord aussi bon pour la concurrence que les consommateurs. Merci Nintendo. Quand Sony souhaitera s'asseoir et discuter, nous serons heureux de conclure avec eux aussi un accord de 10 ans pour les supports PlayStation. »