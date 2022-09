Microsoft commence à déployer son offre Xbox Game Pass Friends & Family Microsoft commence à déployer son offre Xbox Game Pass Friends & Family

En test depuis un mois, le nouveau programme « Xbox Game Pass Friends & Family » se met véritablement en place avec un lancement officiel préalable dans deux premiers pays (Irlande et Colombie). Le déploiement dans le reste des territoires est une affaire de mois/semaines mais cela nous permet d'obtenir toutes les infos concrètes sur cette nouvelle offre encore plus rentable :



- 5 comptes par abonnement

- 1 abonné principal

- Les 4 abonnés secondaires doivent juste habiter dans le même pays



- Les 5 comptes bénéficieront de tous les avantages Ultimate

- Donc Game Pass, Games With Gold, EA Play, xCloud et divers promos

- 21,99€ par mois (contre 12,99€ pour le Game Pass Ultimate « seul »)



Enfin, il sera possible de convertir son Game Pass Ultimate actuel en format Family : 1 mois de Ultimate contre 18 jours de Family.