Xbox : la nouvelle offre Game Pass Ultimate Family commence à se mettre en place Xbox : la nouvelle offre Game Pass Ultimate Family commence à se mettre en place

Les choses se confirment et se mettent même en place pour la nouvelle offre « Game Pass Ultimate » de Microsoft : l'abonnement « Familial » vient d'entrer en phase de bêta en Irlande et Colombie, permettant d'avoir des informations précises.



Concrètement, pour un prix encore inconnu mais qui devrait être un peu moins du double de l'offre actuel (au mois), vous pourrez partager votre abonnement avec 4 personnes de vos choix, sans qu'ils aient besoin de vivre dans le même foyer (il faut juste que chacun se situe dans le même pays quoi). Autant dire que l'affaire est bonne si tout le monde met la main à la poche.



On apprend en outre qu'à l'instar des nouvelles offres PS Plus, vous pourrez convertir votre temps restant Ultimate en « Ultimate Family » : 1 mois Ultimate = 18 jours Ultimate Family.