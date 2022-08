UK : Xenoblade Chronicles 3 fait le meilleur lancement de l'histoire de la franchise UK : Xenoblade Chronicles 3 fait le meilleur lancement de l'histoire de la franchise

Pour les détails, on attendra. Pour les chiffres, il faudra même patienter jusqu'au prochain rapport fiscal de Nintendo (en octobre). Mais en attendant, sachez que Xenoblade Chronicles 3 vient de prouver toute sa valeur au Royaume-Uni en étant (hors dématérialisé), le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, et le cinquième meilleur lancement de l'année sur la console. Oui, Kirby reste plus puissant.



Top des lancements de la franchise (UK)



1) Xenoblade Chronicles 3

2) Xenoblade Chronicles 2

3) Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

4) Xenoblade Chronicles X

5) Xenoblade Chronicles (Wii)

6) Xenoblade Chronicles 3DS

7) Xenosaga Episode 2

8) Xenoblade Chronicles 2 : Torna



Meilleurs lancements de l'année 2022 sur Switch (UK)



1. Légendes Pokémon Arceus

2. Nintendo Switch Sports

3. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

4. Kirby et le Monde Oublié

5. Xenoblade Chronicles 3