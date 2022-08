Pour Sony, aucun AAA actuel n'a la stature commerciale de Call of Duty Pour Sony, aucun AAA actuel n'a la stature commerciale de Call of Duty

L'absorption d'Activision Blizzard par Microsoft est toujours en cours d'approbation, l'opération restant soumise à l'accord des instances juridiques des lois anti-concurrentielles à travers le monde entier. Plus exactement, si les partis US et européens sont les plus importants, il faut savoir qu'environ 20 pays doivent apposer leur signature pour finaliser le rachat, incluant la Chine, le Japon, le Royaume-Uni ou encore l'Australie.



Dans le lot, le Brésil a également examiné cette transaction d'ampleur et, c'est là que ça devient intéressant, a interrogé publiquement plusieurs éditeurs tiers lors de l'enquête, à la fois pour connaître leur avis plus ou moins « objectivement », tout en répondant à des questions annexes mais liées, comme le cas des jeux à service et des services à abonnement.



Pour Sony :



- Forcément, PlayStation reste celui qui voit du plus mauvais œil ce type de transaction, estimant qu'il y a aujourd'hui peu d'éditeurs tiers produisant encore des AAA massifs et quand bien même, aucun n'a la stature de Call of Duty qui parvient à la fois à toucher l'intégralité de l'occident (là où FIFA reste encore assez confidentiel aux USA) tout en sortant de manière annuelle (contrairement à GTA par exemple).

- De fait, comme on le sait tous, la franchise influence clairement le consommateur et une potentielle exclusivité peut transformer le marché.

- Sony continue d'indiquer que les services à abonnement (proposant de nouveaux AAA Day One) comme le Game Pass concurrence les ventes de jeux Premium et pourrait nuire à la qualité du jeu sur la longueur.

- On découvre qu'en 5 ans, le Game Pass représente 60 à 70 % de part de marché des services à abonnement (au Brésil, sur PC, le Game Pass prend 70 à 80 % sur ce type de secteur).

- Enfin, Call of Duty est l'une des plus grandes sources de revenus pour PlayStation coté tiers, ayant fourni aux instances juridiques des chiffres précis, qui n'ont pas été rendus publiques.



Pour les autres :



- Les autres représentants des GAFAM ne semble pas avoir de problèmes avec cette transaction, Google ajoutant que dans tous les cas, il restera énormément de développeurs et éditeurs tiers à travers le monde après le rachat.

- La majorité des éditeurs tiers s'accordent à dire que contrairement aux propos de Sony, les jeux Activision Blizzard ne sont pas suffisamment uniques pour créer un effet concurrentiel, chacun ayant des concurrents dont l'audience peut grandir.

- Ubisoft a indiqué en outre que les services à abonnement sont l'une des évolutions logiques du marché.