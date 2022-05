Face à la chute de sa valeur boursière, Sony Corp va racheter ses propres parts Face à la chute de sa valeur boursière, Sony Corp va racheter ses propres parts

Oui, la PlayStation 5 s'en sort relativement bien face à la pénurie, mais les faits sont néanmoins là aux yeux du marché boursier : encore une console en retard face à la PS4 dans le même laps de temps (19,3 millions de PS5, contre 22,5 millions de PS4), la Xbox Series qui commence à prendre l'ascendant sur plusieurs territoires, et une croissance forcément moins élevée que prévue, certains actionnaires commencent à tirer la tronche, alors même que le secteur JV de Sony signe une année record coté bénéfices.



Résultat, le constructeur a subi une chute de 27 % de valeur boursière depuis le début d'année (pas aidé non plus par la tentative de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft) et Sony Group Corp a déclaré vouloir limiter la casse en déboursant tout de même 1,5 milliard de dollars pour racheter ses propres actions dans l'année en cours, donc environ 25 millions de part (2,02 % du total).