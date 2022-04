Microsoft annonce un premier trimestre record (CA) pour sa branche JV & Xbox Microsoft annonce un premier trimestre record (CA) pour sa branche JV & Xbox

Malgré la pénurie de stocks pour les machines de nouvelle génération, Microsoft continue de tenir la barre de la meilleure des façons sur le plan financier : avec une hausse de 6 % par rapport à l'année dernière, soit 3,74 milliards de dollars, la branche JV/Xbox vient d'effectuer un record dans l'histoire de la marque pour un CA du premier trimestre.



Dans les grandes lignes (par rapport à janvier-mars 2021) :



- Hausse de 14 % des ventes de consoles et accessoires

- Hausse de 4 % pour tout ce qui est contenu & services

- 10 millions de personnes ont essayé le xCloud

- Pas de MAJ pour le Game Pass (25 millions d'abonnés au rapport de janvier)



Grâce au modèle S et peut-être de meilleurs contrats, Microsoft s'en sort mieux que Sony niveau production depuis quelques mois, au point d'apprendre de la part du PDG Satya Nadella que depuis le début d'année, la gamme Xbox Series s'est plus vendue que sa rivale la PlayStation 5 aux USA (on le savait déjà) mais aussi au Royaume-Uni, au Canada et (globalement) en Europe de l'Ouest.



Pour autant, la pénurie est loin d'être derrière nous : avec de nouvelles fermetures de ligne de production en Chine (le Covid n'a pas disparu), la firme annonce un risque de stock moindre qu'actuel à partir du printemps.