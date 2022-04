Xbox cherche un responsable en vue d'évaluer de ''futures acquisitions'' Xbox cherche un responsable en vue d'évaluer de ''futures acquisitions''

Une fois de plus, vous ne serez guère surpris par cet article qui nous apprend que Microsoft n'en a pas encore terminé avec les rachats de studio, la firme allant jusqu'à ouvrir une offre d'emploi dans le but de trouver un responsable hautement qualifié pour « identifier et évaluer les futures acquisitions » de la branche Xbox, avec le besoin de bien avoir l'oeil sur les « entreprises clés » et de comprendre les « tendances des consommateurs ».



En gros une boîte qui fait des jeux qui se vendent. Ou qui vont permettre une nouvelle rehausse des abonnements Game Pass.



Rappelons les récents propos du renseignés Geoff Keighley : « J'ai eu des informations venant de plusieurs personnes. Comme vous vous en doutez peut-être, il y a quelques très gros contrats d'acquisition en phase finale de négociations. Ça va être une année très intéressante. »



Des idées ?