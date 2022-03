VGC : des dizaines d'employés ont quitté le studio The Initiative en un an

Le partenariat annoncé avec Crystal Dynamics pour mener à bien le chantiern'a plus rien d'étonnant : à en croire un nouveau papier rendu par VGC, en rapport avec LinkedIn et diverses sources proches du dossier, les effectifs du studio The Initiative sont en train de fondre.Il est décrit qu'environ 34 personnes ont quitté la boîte sur les 12 derniers mois, ne laissant à The Initiative qu'une cinquantaine d'employés, heureusement grâce à quelques embauches pour rééquilibrer un minimum la problématique. Dans le lot des départs, on trouve tout de même quelques stars comme Dan Neuburger (directeur de projet), Drew Murray (directeur de conception), Chris O'Neill (level-design) et l'hémorragie ne s'arrête pas là : le retour dea perdu entre temps deux scénaristes, le directeur technique, le responsable des animations et plus encore.En cause selon les sources :- Manque d'autonomie créative- Avancée beaucoup trop lente du projet- Mésententes avec les principaux responsables du jeuLes mêmes sources déclarent qu'en l'état actuel, il serait surprenant de ne pas voir un chantier rebooté depuis l'arrivée de Crystal Dynamics, et qu'il faudrait « probablement » encore des années avant de le voir arriver dans les bacs.Pour vous donner un aperçu de la vague de départs, VGC en a fait un résumé listé en bas de page