Activision Blizzard : Phil Spencer ''promet'' de ne pas abandonner les autres communautés Activision Blizzard : Phil Spencer ''promet'' de ne pas abandonner les autres communautés

L'histoire se répète et après un rachat aussi important que celui d'Activision Blizzard est vite venu la question d'importance : outre les titres mobiles et ceux destinés naturellement au PC, les futurs productions de l'ancien éditeur tiers sortiront-elles sur supports PlayStation ?



Ayant l'art et la manière de jouer sur les mots, Phil Spencer se contente de dire que l'intention n'est pas d'abandonner les joueurs des autres supports (PlayStation & Switch), ce qui veut tout et rien dire à la fois : c'était plus ou moins le même type de déclarations après le rachat de Bethesda et on voit ce que ça donne, à savoir un soutien qui perdure bien sur certains jeux (TESO, Fallout 76, Skyrim Ultimate Edition…) mais les plus gros morceaux n'arriveront que sur PC et Xbox.



On peut de fait penser à la même chose cette fois, avec notamment COD Warzone qui continuera de mener son existence même sur PlayStation, tandis que l'inconnu va demeurer pour les épisodes principaux (dans tous les cas assurés d'être Day One dans le Game Pass), sans même parler de Overwatch 2, Diablo IV et d'éventuels nouveaux Crash ou Spyro.



D'ailleurs, et encore une fois tel un écho à l'affaire Bethesda, les sources de Bloomberg au sein de Microsoft rapporte que seront étudiés au cas par cas le statut d'exclusivité de tel ou tel titre.