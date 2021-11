UK : avec le Black Friday, la Switch a vécu la meilleure semaine de sa carrière UK : avec le Black Friday, la Switch a vécu la meilleure semaine de sa carrière

Lointaine semble l'époque où le Royaume-Uni ne représentait pas un gros marché pour Nintendo (par rapport à la France notamment) : non seulement la Switch est un gros succès comme partout ailleurs, mais elle continue de surprendre après bientôt 5 ans de carrière.



Car après avoir appris que la semaine du Black Friday avait permis un boost de plus de 400 % pour l'increvable Mario Kart 8 Deluxe, GamesIndustry en rajoute une belle couche en nous déclarant… que la semaine dernière fut tout simplement la plus grosse semaine de ventes dans toute l'histoire de la franchise, avec comme pilier le pack « Switch + MK8 + 3 mois d'abonnement NSO ».



La deuxième place est tenue par la Xbox Series S, mais apparemment « loin derrière », donc ne parlons même pas de la PlayStation 5 et la Xbox Series X (en rupture et de toute façon pas très concernées par une période de promo).