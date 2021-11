La Switch proche des 93 millions, malgré la confirmation d'objectifs revus à la baisse La Switch proche des 93 millions, malgré la confirmation d'objectifs revus à la baisse

Au tour de Nintendo de publier ses résultats fiscaux pour la période couvrant l'été (donc du 1er juillet au 30 septembre 2021) avec un CA et des bénéfices toujours très porteurs même si moindres qu'en 2020, notamment par un léger recul des ventes de la Switch, pas forcément dû à une demande moins importante, mais plutôt par les problématiques de production liés à la crise des composants.



On nous confirme d'ailleurs les propos de Bloomberg avec des objectifs de ventes revus à la baisse : 24 millions de Switch écoulées sur la totalité de l'année fiscale, contre 25,5 millions espérées de base (et même 30 millions initialement selon les rumeurs). Nintendo compte néanmoins se refaire sur les jeux pour porter son CA à l'équivalent de 12 milliards d'euros et un bénéfice légèrement plus important que ses objectifs, afin de signer la deuxième meilleure année dans la carrière de la machine.



- 3,83 millions de Switch vendues cet été

- 8,28 millions d'avril à septembre (-34 % par rapport à 2020)

- 92,87 millions de Switch vendues depuis ses débuts (à la date arrêtée du 30 septembre)



- 93,89 millions de jeux vendus d'avril à septembre (-6%)

- 681 millions au total



A noter qu'à ce stade de la carrière (donc globalement 4 ans et demi), aucune console n'a fait aussi bien dans l'histoire du JV, hormis la Nintendo DS.



Quelques détails (de avril à septembre encore une fois) :



- 70 % des jeux vendus sur Switch sont édités par Nintendo (82 % en 2020)

- 45 % des ventes ont été effectuées sur l'eShop

- Le mobile est toujours en baisse

- Aucune donnée concernant le service NSO (hormis que Nintendo est « satisfait »)