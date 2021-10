Légendes Pokémon : Arceus sera un ensemble de zones plutôt qu'un véritable monde ouvert

Plus tôt dans la semaine, quelques bruits de couloirs ont évoqué des changements durant le développement de, le titre passant d'un véritable monde ouvert à un ensemble de zones connectées.Qu'il y ait eu réellement modification ou non, toujours est-il que la Pokémon Company a effectivement confirmé officiellement à Kotaku que le titre aborderait bien une structure « à la» (ousi vous préférez), donc différents biomes séparés par des structures naturelles et des temps de chargement, peut-être dans le but de soulager le hardware de la Switch, mais peut-être aussi pour adopter une structure voulue par les développeurs, donc une découverte pas à pas en fonction de vos tâches d'explorateurs dans la région d'Hisui.