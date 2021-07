The Witcher 3 : l'upgrade Next Gen confirmée pour 2021 + date pour la Saison 2 Netflix The Witcher 3 : l'upgrade Next Gen confirmée pour 2021 + date pour la Saison 2 Netflix

Durant la rapide WitcherCon, CD Projekt Red a confirmé au peuple que l'upgrade Next Gen de The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition sortirait bien cette année, gratuitement pour les possesseurs des versions PC/PS4/One, mais avec tout de même une ressortie boîte sur PC/PS5/SX pour les intéressés.



Au programme et en attendant une présentation qui arrivera apparemment « bientôt », des temps de chargement améliorés, une rehausse graphique, du ray-tracing et, surprise, du contenu bonus en rapport avec la série Netflix.



Et justement, que les fans de la dite série coche le 17 décembre sur leur calendrier, date de départ pour la Saison 2.