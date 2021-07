Après Housemarque, PlayStation rachète Nixxes, spécialisé dans les portages PC Après Housemarque, PlayStation rachète Nixxes, spécialisé dans les portages PC

Vous pensiez que ça allait parler de Bluepoint ? Pas encore puisque le nouveau représentant des PlayStation Studios après Housemarque est… la boîte hollandaise Nixxes Software.



Et il suffit de jeter un œil au CV de ce studio qui a récemment fêter ses 20 ans pour comprendre les intentions réelles de Sony derrière ce rachat : spécialisé dans les portages PC (notamment aux cotés de Crystal Dynamics et Eidos Montréal).



Quand on sait maintenant à quel point PlayStation compte passer la seconde voire la troisième sur ce secteur, inutile de vous faire un dessin quant aux futurs apports de ce renfort.