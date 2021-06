PlayStation Now : Bloodborne est l'actuel plus gros succès du coté des joueurs PC PlayStation Now : Bloodborne est l'actuel plus gros succès du coté des joueurs PC

Actuellement à 3,2 millions d'abonnés, soit le double d'il y a environ un an, le PlayStation Now continue tranquillement de s'imposer avec, pour la première fois, un rapport de la part de Sony sur les plus gros succès du service en fonction des heures jouées.



Ce classement ne concerne que la période allant du 1er mars au 1er juin, et on ne peut s'empêcher de s'attarder sur la partie PC (là où seule l'option streaming est disponible) pour découvrir que Bloodborne est posé sur le trône, nous renvoyant ironiquement aux rumeurs d'une nouvelle édition sur PC/PS5 (même si l'on n'y croit plus beaucoup).



Les jeux les plus joués sur PS5/PS4 (streaming + téléchargement) :



1) Marvel's Avengers

2) Horizon Zero Dawn

3) COD Black Ops III

4) F1 2020

5) WWE 2K19



Les jeux les plus joués sur PC (uniquement streaming) :



1) Bloodborne

2) Horizon Zero Dawn

3) The Last of Us

4) Marvel's Avengers

5) Detroit Become Human