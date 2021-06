Charts UK : l'excellente deuxième semaine de Ratchet & Clank : Rift Apart Charts UK : l'excellente deuxième semaine de Ratchet & Clank : Rift Apart

Déjà considéré comme le deuxième meilleur lancement de l'histoire de la PlayStation 5 au Royaume-Uni, en plus d'être le meilleur lancement de l'histoire de la série (du moins en terme de revenus), Ratchet & Clank : Rift Apart vient appuyer son succès en faisant l'exploit, toujours coté UK, de se vendre mieux sur sa deuxième semaine de carrière avec un petit +2%, ce qui est quelque chose d'incroyablement rare sur le marché. Merci le bouche-à-oreille, et probablement de nouveaux stocks de PS5 qui ont permis ce petit exploit.



Des stocks de PS5 qui ont d'ailleurs permis un boost des ventes pour Resident Evil Village (+59%) tandis que Microsoft peut se féliciter de son coté de replacer Minecraft Dungeons à la deuxième position grâce à une période de promo ayant largement profité à la version Switch (qui représente 96 % des ventes la semaine dernière), et même chose pour Forza Horizon 4 qui tape un +480 % (22e place), la présentation du prochain épisode ayant visiblement attisé la curiosité des retardataires.



1. Ratchet & Clank : Rift Apart (=)

2. Minecraft Dungeons (Retour)

3. FIFA 21 (-1)

4. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

5. Resident Evil Village (+3)

6. Animal Crossing : New Horizons (-2)

7. Spider-Man : Miles Morales (-2)

8. Minecraft Switch (-1)

9. Super Mario 3D World DX (+2)

10. Grand Theft Auto V (+4)